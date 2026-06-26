MSU Malaysia Tawarkan Kerja Sama Strategis untuk Tingkatkan SDM dan Layanan Kesehatan Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Management and Science University (MSU) Malaysia menyatakan komitmennya untuk mendukung visi pembangunan Kota Depok melalui kerja sama strategis di bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM), pendidikan, dan layanan kesehatan.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh President and Founder MSU Malaysia, Tan Sri Dato’ Wira Mohd Shukri Ab Yajid, dalam pertemuan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Menurut Tan Sri Dato’ Wira Mohd Shukri Ab Yajid, berbagai program pembangunan yang diinisiasi Pemerintah Kota Depok merupakan langkah positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat daya saing daerah.

"Saya kira ini satu usaha yang baik daripada Bapak Wali Kota untuk memperkasakan lagi Depok ke arah yang lebih bagus, dengan pelayanan yang lebih efektif dan berkualitas," ujarnya.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap program Depok Go Global yang dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta memperluas eksposur Kota Depok di tingkat internasional.

"Dalam masa yang sama juga, program seperti Depok Go Global bagi saya sangat bermakna untuk membina tahap pendidikan dan pendedahan Kota Depok ke peringkat global," katanya.

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Sebagai bentuk dukungan terhadap visi pembangunan tersebut, MSU Malaysia menawarkan berbagai program kolaborasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan Pemerintah Kota Depok.

Kerja sama yang ditawarkan akan difokuskan pada dua sektor utama, yaitu pengembangan pendidikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program peningkatan keterampilan (upskilling) dan pengembangan kompetensi.