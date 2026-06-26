Chandra Rahmansyah Monitoring Daycare di Depok, Tekankan Standar Pelayanan dan Keamanan Anak

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, melakukan monitoring ke salah satu layanan penitipan anak, Dandelion Daycare Plus, yang berlokasi di Jalan Kenanga, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan layanan penitipan anak telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari aspek perizinan, kelengkapan administrasi, maupun standar pelayanan.

Chandra Rahmansyah mengatakan, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan penitipan anak seiring bertambahnya jumlah orang tua yang bekerja harus diimbangi dengan kualitas layanan daycare yang memadai.

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"Tingginya minat orang tua bekerja yang menitipkan anak di daycare perlu kita imbangi dengan kualitas daycare yang ada di Kota Depok. Untuk itu, kami melakukan monitoring agar sesuai dengan peraturan dan standar layanan," ujar Chandra dalam keterangannya.

Menurut dia, keamanan dan kenyamanan anak-anak yang dititipkan di daycare menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah daerah melalui fungsi pengawasan dan pembinaan.

Oleh karena itu, lanjutnya, pengawasan terhadap penyelenggara daycare perlu dilakukan secara berkala agar seluruh pengelola mematuhi aturan dan menjalankan layanan sesuai standar yang telah ditetapkan.

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"Kami juga mengimbau orang tua untuk melakukan survei terlebih dahulu sebelum menitipkan anaknya di daycare, agar memastikan seluruh layanan dan administrasi sesuai aturan," katanya.

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan, Chandra menilai penyelenggaraan layanan di Dandelion Daycare Plus telah berjalan dengan baik.