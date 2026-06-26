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Graha Pos Indonesia Hadir di Superstar Wedding Exhibition 2026, Tawarkan Paket Wedding Rp40 Juta

Jumat, 26 Juni 2026 – 13:30 WIB
Graha Pos Indonesia Hadir di Superstar Wedding Exhibition 2026, Tawarkan Paket Wedding Rp40 Juta - JPNN.com Jabar
Graha Pos Indonesia menawarkan paket venue pernikahan Rp40 juta dalam ajang Superstar Wedding Exhibition 2026 di Bandung. Calon pengantin dapat menikmati promo khusus, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis di pusat kota. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Kabar baik bagi pasangan yang tengah mempersiapkan pernikahan.

Graha Pos Indonesia, venue pernikahan yang dikelola PT Pos Properti Indonesia, kembali berpartisipasi dalam ajang Superstar Wedding Exhibition 2026 yang akan berlangsung pada 27–28 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Kota Bandung.

Pameran pernikahan yang digelar selama dua hari tersebut menjadi salah satu ajang terbesar di Kota Bandung yang mempertemukan calon pengantin dengan berbagai penyedia layanan pernikahan.

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Beragam kebutuhan pernikahan, mulai dari dekorasi, katering, gaun pengantin, dokumentasi, hingga venue, dapat ditemukan dalam satu lokasi.

Di antara berbagai pilihan yang tersedia, Graha Pos Indonesia hadir sebagai salah satu alternatif venue pernikahan yang menawarkan fasilitas lengkap dengan lokasi strategis di pusat Kota Bandung.

Dalam kesempatan tersebut, PT Pos Properti Indonesia menghadirkan penawaran khusus berupa paket wedding venue senilai Rp40 juta.

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Penawaran ini hanya berlaku bagi pengunjung yang melakukan kesepakatan langsung selama pelaksanaan pameran.

Chief Commercial Officer PT Pos Properti Indonesia, Aldhita Prayudhiputra, mengatakan bahwa keikutsertaan perusahaan dalam Superstar Wedding Exhibition 2026 merupakan upaya untuk mendekatkan layanan Graha Pos Indonesia kepada masyarakat, khususnya calon pengantin yang sedang merencanakan hari pernikahan mereka.

Kabar baik bagi calon pengantin yang sedang mencari venue sekaligus banyak promo menarik, Graha Pos Indonesia hadir di Superstar Wedding Exhibition 2026
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TAGS   Graha Pos Indonesia venue pernikahan Bandung Graha Pos Indonesia Bandung Superstar Wedding Exhibition 2026 gedung pernikahan bandung wedding venue bandung

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