Dinkes Jabar Imbau Warga Waspadai Flu Singapura

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Barat meminta masyarakat untuk mewaspadai potensi penularan penyakit Flu Singapura atau Hand, Foot, and Mouth Disease (HFMD).

Hal ini menyusul temuan ratusan kasus suspek di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) sepanjang 2026.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, mengungkapkan bahwa munculnya penyakit ini tidak lepas dari faktor perubahan iklim yang ekstrem. Menurutnya, virus penyebab Flu Singapura sebenarnya sudah lama ada, tetapi dipicu kembali oleh kondisi cuaca yang tidak menentu.

"Sebetulnya Flu Singapura seperti itu sudah sering terjadi sejak lama, cuma mungkin sekarang karena cuaca ekstrem, kadang panas sekali lalu tiba-tiba hujan," kata Vini di Bandung, Jumat (26/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa saat ini Jawa Barat tengah mengalami transisi iklim yang cukup drastis. Kondisi ini memicu peningkatan berbagai penyakit menular selain Flu Singapura.

"Kita sedang mengalami perubahan iklim yang ekstrem. Nah, besok kalau tidak salah hari Senin ada pembahasan terkait hal itu. Tapi pada prinsipnya kepada masyarakat harus waspada dengan perubahan iklim, mulai dari panas, dingin, hujan tiba-tiba, lalu panas lagi," tuturnya.

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Meski begitu, ia meminta masyarakat tidak panik. Ia menegaskan bahwa Flu Singapura merupakan penyakit yang bersifat self-limited disease atau bisa sembuh dengan sendirinya seiring dengan membaiknya sistem imun tubuh.

"Jumlahnya saya belum pasti, tapi kalau penanganan dari Dinkes sendiri, sebetulnya Flu Singapura itu lebih ke arah daya tahan tubuh. Pada prinsipnya setiap virus itu pasti akan mengalami sembuh sendiri atau self-limited," ucapnya.