Harga Emas Hari Ini Melonjak? Cek Harga Terbaru 1 Gram hingga 1 Kilogram

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Jumat, 26 Juni 2026, tercatat berada di level Rp2.655.000 per gram sebelum pajak.

Sementara itu, harga emas 1 gram setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen mencapai Rp2.661.638.

Berdasarkan daftar harga yang berlaku hari ini dikutip dari laman logammulia.com, emas batangan ukuran 0,5 gram dipasarkan dengan harga Rp1.377.500 atau Rp1.380.944 setelah pajak.

Untuk ukuran yang lebih besar, emas batangan 5 gram dijual seharga Rp13.050.000 atau Rp13.082.625 setelah pajak.

Sementara emas batangan 10 gram dibanderol Rp26.045.000 dan menjadi Rp26.110.113 setelah dikenakan pajak.

Adapun harga emas batangan 25 gram tercatat Rp64.987.000, sedangkan ukuran 50 gram dipasarkan Rp129.895.000.

Untuk emas batangan 100 gram, harga yang berlaku mencapai Rp259.712.000.

Bagi investor yang mencari ukuran lebih besar, emas batangan 250 gram dijual Rp649.015.000, ukuran 500 gram Rp1.297.820.000, dan ukuran 1 kilogram atau 1.000 gram mencapai Rp2.595.600.000 sebelum pajak.