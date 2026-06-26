Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Cerah Berawan hingga Malam, Bogor Waspada Hujan

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Jumat (26/6/2026) diprakirakan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang berlaku mulai Jumat, 26 Juni 2026 pukul 07.00 WIB hingga Sabtu, 27 Juni 2026 pukul 07.00 WIB, sebagian besar wilayah Jabodetabek akan mengalami cuaca yang relatif kondusif untuk aktivitas masyarakat.

Pada pagi hari, pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, cuaca secara umum diprakirakan cerah hingga cerah berawan di seluruh wilayah Jabodetabek.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, kondisi cuaca diprediksi berubah menjadi cerah berawan hingga berawan.

Meski demikian, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Sementara itu, pada malam hari, pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Potensi hujan ringan masih dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Pada dini hari hingga Sabtu pagi, pukul 01.00 hingga 07.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.