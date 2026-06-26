Prakiraan Cuaca Jawa Barat 26 Juni 2026: Bogor, Sukabumi dan Cianjur Berpotensi Diguyur Hujan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan mengalami cuaca cerah hingga berawan pada Jumat (26/6/2026).

Namun, masyarakat di sejumlah daerah diminta tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir pada sore hingga menjelang malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Jawa Barat, kondisi cuaca pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB umumnya cerah hingga berawan.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca diprakirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Pada malam hari, pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, kondisi cuaca masih didominasi awan.

Hujan ringan berpotensi terjadi pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

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Sementara itu, pada dini hari hingga pagi menjelang pukul 07.00 WIB, cuaca di wilayah Jawa Barat diprakirakan kembali berawan.

Suhu udara di Jawa Barat berkisar antara 20 hingga 35 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 40 hingga 95 persen.