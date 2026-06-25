KSP Pastikan Kasus Perempuan Disiksa Pacar di Bandung Jadi Perhatian Presiden Prabowo

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kasus penganiayaan sadis dan penyekapan yang dialami perempuan berinisial YTR oleh Taufik Hidayat di Bandung, mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Staf Presiden (KSP), Jenderal (Purn) Dadang Abdurachman, malam ini datang menjenguk korban YTR di Rumah Sakit (RS) Hasan Sadikin, Kota Bandung.

Kedatangannya untuk mengetahui perkembangan terkini korban, termasuk soal biaya perawatan.

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"Malam ini saya hadir di Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk melihat secara langsung korban YTR, yang tadi saya langsung melihat dan saya bertemu dengan keluarganya," kata Dudung seusai menjenguk YTR, Kamis (25/6/2026) malam.

"Saya sampaikan, negara hadir dan sangat peduli kepada perawatan, bahkan kelanjutannya," lanjutnya.

Dalam kunjungannya, Dudung juga menerima laporan dari Direktur RSHS mengenai pembiayaan pengobatan korban.

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Menurutnya, kasus penganiayaan terhadap perempuan dan anak belum sepenuhnya ditanggung BPJS Kesehatan.

Karena itu, Dudung mengaku langsung menghubungi Direktur BPJS Kesehatan untuk mencari solusi agar korban tetap memperoleh layanan kesehatan secara optimal.