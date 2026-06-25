Mayapada Hospital Bandung Hadirkan Wound Care Center untuk Tangani Luka Kronis

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Penanganan luka kronis yang sulit sembuh masih menjadi tantangan di dunia kesehatan. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan risiko infeksi dan kerusakan jaringan, tetapi juga dapat menyebabkan hilangnya fungsi anggota gerak hingga berujung amputasi.

Kebutuhan akan penanganan luka yang komprehensif dan terintegrasi pun semakin penting guna mempercepat proses penyembuhan, mencegah komplikasi, serta mempertahankan fungsi anggota gerak pasien.

Menjawab kebutuhan tersebut, Mayapada Hospital Bandung (MHBD) menghadirkan Wound Center sebagai layanan modern untuk menangani berbagai jenis luka, mulai dari luka diabetes, luka pascaoperasi, luka akibat kanker, hingga penanganan bekas luka seperti keloid, hipertrofik, hiperpigmentasi, dan perawatan luka estetika.

Layanan ini didukung tim dokter multidisiplin yang terdiri atas spesialis bedah umum, bedah plastik dan rekonstruksi estetika, bedah toraks kardiak dan vaskular, bedah konsultan vaskular dan endovaskular, jantung dan pembuluh darah, gizi klinik, penyakit dalam konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes, serta psikolog dan psikiater.

Hospital Director Mayapada Hospital Bandung, dr. Irwan Susanto Hermawan, MM, mengatakan keberhasilan penanganan luka kronis tidak hanya diukur dari tertutupnya luka, tetapi juga kemampuan mempertahankan fungsi organ dan mencegah komplikasi.

"Mayapada Hospital Bandung menghadirkan Wound Care Center sebagai layanan perawatan luka komprehensif berstandar internasional yang mengedepankan konsep modern wound care melalui kolaborasi tim dokter multidisiplin, alur klinis (clinical pathway) yang terstruktur, serta dukungan fasilitas dan teknologi modern," kata Irwan seusai peresmian, Kamis (25/6/2026).

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"Dengan pendekatan patient-centered care, setiap tahap perawatan dirancang sesuai kondisi klinis, kebutuhan, dan kenyamanan pasien, mulai dari diagnosis, pengendalian faktor penyebab, penanganan luka, rehabilitasi, regenerasi jaringan, hingga pemulihan fungsi dan estetika. Melalui layanan ini, kami membantu mengurangi risiko komplikasi, meningkatkan kualitas hidup, serta mendukung pasien kembali percaya diri dan beraktivitas dengan nyaman," sambungnya.

Menurut dia, proses perawatan di Wound Care Center juga didukung oleh Wound Care Educator dari tim perawat yang mendampingi pasien secara berkelanjutan.