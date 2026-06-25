Truk Tronton Melaju Kencang Menabrak Kios di Buah Batu Bandung, Sopir Tewas

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebuah truk tronton menabrak sebuah kios di Jalan Buah Batu, Kota Bandung, pada Kamis (25/6/2026) sekitar pukul 12.30 WIB. Sopir truk dilaporkan tewas dalam insiden tersebut.

Pengemudi ojek online, Suhari (45 tahun) mengaku sempat menyaksikan detik-detik kendaraan besar itu melaju kencang dari arah Jalan Soekarno Hatta ke arah GT Buah Batu.

Truk melaju dengan kecepatan tinggi dikarenakan jalan dalam keadaan kosong.

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Namun setibanya di kawasan Pasar Kordon, truk tiba-tiba berbelok arah, melintasi jalur yang berlawanan. Suhari yang berada di sisi truk sontak terkejut panik.

"Tadi pas saya di jalur lurus, pas ngebuntutin mobil ini, kelihatan kenceng dia bawanya. Pas tadi di depan yang sesama truk juga di sana, nah dia langsung dilempar ke kanan," kata Suhari di lokasi kejadian.

Ia menyebut truk sempat menabrak kendaraan lain yang tengah melaju. Dia menambahkan, ketika peristiwa terjadi, jalan arah Soekarno Hatta sedang lengang.

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Di dekat TKP, mobil berkelir abu-abu tampak mengalami kerusakan pada bagian kanan belakang. Suhari menyebut mobil tersebut tertabrak oleh truk.

"Sempat nabrak mobil. Saya fokus ke depan (mengemudi), pas lihat ternyata nabrak rumah (ruko kosong)." tuturnya.