Disnaker Depok Gandeng Perusahaan untuk Serap Lulusan Peserta Pelatihan Kerja

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok memastikan peserta Program Pelatihan Kerja Tahun 2026 tidak hanya memperoleh peningkatan keterampilan, tetapi juga memiliki peluang besar untuk langsung memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pelatihan.

Kepala Disnaker Kota Depok, Nessi Annisa Handari, mengatakan pihaknya telah menjalin kerja sama dengan sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan perusahaan guna mendukung penempatan kerja bagi para peserta.

Menurut Nessi, salah satu bentuk kerja sama tersebut dilakukan pada program pelatihan perbengkelan roda dua.

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Dalam program ini, Disnaker menggandeng Planet Ban yang telah menyatakan kesiapannya untuk merekrut seluruh peserta setelah pelatihan berakhir.

“Alhamdulillah untuk peserta pelatihan perbengkelan roda dua seluruhnya akan direkrut oleh Planet Ban. Sehingga setelah pelatihan selesai, seluruh peserta akan langsung bekerja,” ujar Nessi.

Selain pelatihan perbengkelan roda dua, peluang kerja juga terbuka bagi peserta pelatihan content creator.

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LPK yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pelatihan tersebut telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan yang membutuhkan tenaga kreator konten.

Sementara itu, peserta pelatihan barista dan menjahit tidak hanya diarahkan untuk bekerja di perusahaan, tetapi juga didorong untuk mengembangkan usaha secara mandiri.