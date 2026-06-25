Update Harga Emas dan Perak 25 Juni 2026: Cek Daftar Lengkap Semua Pecahan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis, 25 Juni 2026, berada pada level yang masih menjadi perhatian pelaku investasi dan masyarakat yang ingin mengamankan aset di tengah dinamika ekonomi.

Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan pecahan 1 gram dipasarkan dengan harga Rp2.655.000 sebelum pajak dan Rp2.661.638 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen.

Sementara itu, emas batangan pecahan terbesar 1.000 gram atau 1 kilogram dibanderol Rp2.595.600.000 sebelum pajak dan mencapai Rp2.602.089.000 setelah pajak.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula berbagai seri khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, hingga Batik Seri III yang menawarkan desain eksklusif bagi kolektor maupun investor.

Di sisi lain, harga perak murni dan Perak Heritage juga tercatat stabil. Perak murni pecahan 250 gram dijual Rp10.062.500 sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen dan Rp11.169.250 setelah pajak.

Para analis pasar menilai logam mulia masih menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati karena memiliki nilai lindung terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi global.

Namun, investor tetap disarankan memperhatikan pergerakan harga serta menyesuaikan pembelian dengan tujuan investasi dan kemampuan finansial masing-masing.

Daftar harga emas batangan 25 Juni 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com.