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DLH Cianjur Angkut 2,5 Ton Sampah dari Pantai Jayanti dan Cidamar Jelang Libur Sekolah

Kamis, 25 Juni 2026 – 10:00 WIB
DLH Cianjur Angkut 2,5 Ton Sampah dari Pantai Jayanti dan Cidamar Jelang Libur Sekolah - JPNN.com Jabar
Ilustrasi sampah. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cianjur bersama petugas gabungan menggelar aksi bersih-bersih di Pantai Jayanti dan Pantai Cidamar, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (25/6/2026).

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 2,5 ton sampah berhasil dikumpulkan dan diangkut dari kawasan pantai.

Kepala DLH Kabupaten Cianjur, Komarudin, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup sekaligus upaya meningkatkan kenyamanan destinasi wisata menjelang libur panjang sekolah.

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Menurut dia, kegiatan melibatkan sekitar 150 peserta yang terdiri atas petugas gabungan, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), pelaku pariwisata, relawan, serta masyarakat setempat.

“Hari ini kegiatan bersih-bersih pantai bersama petugas gabungan, ditambah pelaku pariwisata dan relawan dari berbagai organisasi. Sebelumnya kegiatan serupa juga dilaksanakan di Waduk Jangari dengan melibatkan lebih dari 300 petugas,” kata Komarudin.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, DLH Cianjur menurunkan dua unit truk sampah guna mengangkut seluruh sampah yang berhasil dikumpulkan dari kawasan pesisir.

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Komarudin menjelaskan, aksi bersih-bersih difokuskan di Pantai Jayanti dan Pantai Cidamar yang selama ini menjadi salah satu tujuan wisata favorit di wilayah selatan Cianjur.

Menurutnya, kebersihan kawasan pantai menjadi faktor penting dalam menarik wisatawan, terutama pada masa liburan sekolah yang diperkirakan meningkatkan jumlah kunjungan ke sejumlah destinasi wisata alam.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur bersama petugas gabungan mengangkut 2,5 ton sampah dari Pantai Jayanti dan Pantai Cidamar
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TAGS   libur sekolah Pantai Jayanti Pantai Cidamar DLH Kabupaten Cianjur sampah pantai bebersih pantai pantai selatan cianjur Hari Lingkungan Hidup wisata pantai Cianjur Kabupaten Cianjur

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