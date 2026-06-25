Prakiraan Cuaca Jabodetabek 25 Juni 2026: Hujan Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah pada Siang hingga Sore Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada Kamis (25/6/2026), terutama pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca periode Kamis 25 Juni 2026 pukul 07.00 WIB hingga Jumat 26 Juni 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diperkirakan berawan hingga berawan tebal.

Pada periode pagi atau pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu dan Kabupaten Tangerang.

Sementara wilayah lainnya di Jabodetabek diperkirakan didominasi cuaca berawan.

Memasuki siang hingga sore hari, potensi hujan diperkirakan meluas ke sejumlah daerah.

Wilayah yang berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pada jam tersebut diimbau untuk mempersiapkan perlengkapan pelindung hujan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara cepat.

Pada malam hari atau pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca di sebagian besar wilayah Jabodetabek diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal.