SIM Keliling Bandung Hari Ini  Kamis 25 Juni 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung membuka layanan SIM Keliling yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memperpanjang SIM.

Hari ini atau Kamis (25/6/2026), layanan tersebut beroperasi di King's Shopping Centre JalaN Kepatihan dan Pasad Modern Batununggal, Kota Bandung.

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SIM Keliling Polrestabes Bandung hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang masa berlakunya habis.

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Sementara untuk layanan pembuatan SIM, warga tetap harus membuatnya di kantor Polrestabes Bandung.