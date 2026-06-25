BMKG: Sebagian Wilayah Jawa Barat Berpotensi Diguyur Hujan Lokal pada Siang hingga Sore Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Klimatologi Jawa Barat memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat pada Kamis (25/6/2026) pagi akan cerah hingga berawan.

Namun, memasuki siang hingga sore hari, sejumlah daerah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang dengan cakupan wilayah yang bersifat lokal.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap kemungkinan perubahan cuaca yang terjadi secara cepat.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang diperbarui pada pukul 06.00 WIB, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, serta Kota Banjar.

Sementara itu, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari diprakirakan kembali cerah hingga berawan di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

BMKG mencatat suhu udara di Jawa Barat berada pada kisaran 20 hingga 35 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara antara 40 hingga 95 persen.

Adapun angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar 5 hingga 30 kilometer per jam.

Dalam peringatan dini yang dikeluarkan, BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir pada skala lokal dengan durasi relatif singkat.