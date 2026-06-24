Kapolda Metro Jaya Resmikan Fasilitas Air Bersih untuk Ratusan Warga Duren Mekar Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol. Asep Edi Suheri, meresmikan fasilitas air bersih dan menggelar kegiatan bhakti sosial di Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Rabu (24/6/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara sekaligus bentuk kehadiran Polri dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam sambutannya, Kapolda Metro Jaya mengungkapkan bahwa pihaknya menerima informasi mengenai persoalan kekeringan yang kerap dialami warga Duren Mekar, terutama saat musim kemarau.

“Beberapa waktu lalu kami menerima informasi bahwa Kelurahan Duren Mekar ini sering mengalami kekeringan. Informasi itu disampaikan oleh tokoh masyarakat setempat, Pak Endang,” ujar Asep Edi Suheri.

Ia mengapresiasi jajaran Polres Metro Depok dan Polsek Bojongsari yang selama ini secara rutin mendistribusikan bantuan air bersih kepada masyarakat saat terjadi krisis air.

Namun, menurutnya, bantuan air bersih melalui distribusi tangki hanya menjadi solusi sementara sehingga diperlukan langkah yang lebih berkelanjutan.

“Selama ini Polsek sering memberikan bantuan air bersih kepada warga, tetapi sifatnya sementara. Sekarang alhamdulillah Polda Metro Jaya dapat memberikan fasilitas yang bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang,” katanya.

Fasilitas air bersih tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat memperoleh akses air yang lebih mudah dan berkelanjutan, terutama ketika memasuki musim kemarau yang sering memicu kekeringan di wilayah tersebut.