Plaster Luka dari Daun Binahong Sukses Menyabet 2 Medali di Ajang Bali BISF 2026

jabar.jpnn.com, DEPOK - Enam siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 4 Jakarta berhasil mengharumkan nama Indonesia di ajang Bali International Science Fair (BISF) 2026.

Melalui proyek inovatif bertajuk BINAPLAST: From Binahong Leaves to an Innovative Herbal Plaster: A Digital Business Model for Teenagers, mereka sukses meraih medali emas dan Special Award.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Awarding Ceremony yang berlangsung pada Senin, 22 Juni 2026, di Auditorium Widya Sabha Uttama Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali.

Tim Binaplast terdiri atas Rafan Niam Mukti Al Haritsy, Nizam Humam Djajasinga, Raghnall Zaahir An Nurhedi, Muhammad Ali Mumtaz Arsyad, Rangga Sugeng Fairus Azura, dan Ziggy Arkana Nabbel.

Seluruh anggota tim merupakan siswa MTsN 4 Jakarta. Salah satu anggota tim, Rafan Niam Mukti Al Haritsy, diketahui berasal dari Kecamatan Cilodong, Kota Depok.

Ajang BISF 2026 diselenggarakan oleh Indonesian Young Scientist Association (IYSA) bekerja sama dengan Universitas Warmadewa sebagai wadah bagi para pelajar dan peneliti muda untuk mempresentasikan inovasi ilmiah mereka.

Rafan menjelaskan bahwa Binaplast merupakan inovasi plester luka herbal berbahan dasar daun binahong yang dikembangkan tidak hanya sebagai produk kesehatan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran kewirausahaan digital bagi generasi muda.

“Proyek ini mengolah daun binahong menjadi plester luka herbal yang praktis dan aman bagi masyarakat, sekaligus memanfaatkan ruang digital sebagai media pemasaran untuk melatih kreativitas berbisnis dan kemandirian ekonomi remaja,” ujarnya.