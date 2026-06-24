JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Plaster Luka dari Daun Binahong Sukses Menyabet 2 Medali di Ajang Bali BISF 2026

Plaster Luka dari Daun Binahong Sukses Menyabet 2 Medali di Ajang Bali BISF 2026

Rabu, 24 Juni 2026 – 15:30 WIB
Plaster Luka dari Daun Binahong Sukses Menyabet 2 Medali di Ajang Bali BISF 2026 - JPNN.com Jabar
Enam siswa MTsN 4 Jakarta meraih medali emas dan Special Award pada Bali International Science Fair (BISF) 2026 melalui inovasi plester luka herbal berbahan daun binahong yang dipadukan dengan model kewirausahaan digital. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Enam siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 4 Jakarta berhasil mengharumkan nama Indonesia di ajang Bali International Science Fair (BISF) 2026.

Melalui proyek inovatif bertajuk BINAPLAST: From Binahong Leaves to an Innovative Herbal Plaster: A Digital Business Model for Teenagers, mereka sukses meraih medali emas dan Special Award.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Awarding Ceremony yang berlangsung pada Senin, 22 Juni 2026, di Auditorium Widya Sabha Uttama Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali.

Baca Juga:

Tim Binaplast terdiri atas Rafan Niam Mukti Al Haritsy, Nizam Humam Djajasinga, Raghnall Zaahir An Nurhedi, Muhammad Ali Mumtaz Arsyad, Rangga Sugeng Fairus Azura, dan Ziggy Arkana Nabbel.

Seluruh anggota tim merupakan siswa MTsN 4 Jakarta. Salah satu anggota tim, Rafan Niam Mukti Al Haritsy, diketahui berasal dari Kecamatan Cilodong, Kota Depok.

Ajang BISF 2026 diselenggarakan oleh Indonesian Young Scientist Association (IYSA) bekerja sama dengan Universitas Warmadewa sebagai wadah bagi para pelajar dan peneliti muda untuk mempresentasikan inovasi ilmiah mereka.

Baca Juga:

Rafan menjelaskan bahwa Binaplast merupakan inovasi plester luka herbal berbahan dasar daun binahong yang dikembangkan tidak hanya sebagai produk kesehatan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran kewirausahaan digital bagi generasi muda.

“Proyek ini mengolah daun binahong menjadi plester luka herbal yang praktis dan aman bagi masyarakat, sekaligus memanfaatkan ruang digital sebagai media pemasaran untuk melatih kreativitas berbisnis dan kemandirian ekonomi remaja,” ujarnya.

Enam siswa MTsN 4 Jakarta raih medali emas dan Special Award di Bali International Science Fair (BISF) 2026 inovasi plester luka herbal berbahan daun binahong
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Universitas Warmadewa herbal daun binahong siswa berprestasi plester Binaplast BISF 2026 Bali International Science Fair MTsN 4 Jakarta plester herbal binahong

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU