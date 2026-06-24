Harga Emas Antam Hari Ini 24 Juni 2026: Simak Daftar Lengkap dari 0,5 Gram hingga 1 Kilogram

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Rabu (24/6/2026) tercatat berada di level Rp2.655.000 untuk pecahan 1 gram.

Sementara itu, harga emas ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.377.500 dan pecahan terbesar 1 kilogram dipasarkan seharga Rp2.595.600.000.

Berdasarkan daftar harga yang berlaku pada hari ini, harga jual emas Antam dengan berbagai ukuran mengalami penyesuaian sesuai berat masing-masing.

Harga tersebut belum termasuk pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen bagi pembeli yang menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berikut daftar harga dasar emas batangan Antam per Rabu, 24 Juni 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

0,5 gram: Rp1.377.500

1 gram: Rp2.655.000

2 gram: Rp5.250.000

3 gram: Rp7.850.000

5 gram: Rp13.050.000

10 gram: Rp26.045.000

25 gram: Rp64.987.000

50 gram: Rp129.895.000

100 gram: Rp259.712.000

250 gram: Rp649.015.000

500 gram: Rp1.297.820.000

1.000 gram: Rp2.595.600.000

Selain emas batangan reguler, Antam juga memasarkan sejumlah produk edisi khusus.

Emas Batangan Gift Series ukuran 0,5 gram dijual seharga Rp1.447.500, sedangkan ukuran 1 gram dibanderol Rp2.805.000.

Adapun Emas Batangan Selamat Idulfitri ukuran 5 gram dipasarkan dengan harga Rp14.023.000.