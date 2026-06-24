Prakiraan Cuaca Jabodetabek 24 Juni 2026: BMKG Ingatkan Potensi Hujan Disertai Kilat pada Siang hingga Sore

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Rabu (24/6/2026) secara umum cerah berawan hingga berawan tebal.

Namun, sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada siang sampai sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, kondisi cuaca pada pagi hari atau pukul 07.00 hingga 13.00 WIB didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal di sebagian besar wilayah Jabodetabek.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal.

Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota Depok.

Pada malam hari, pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca umumnya masih berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan diprakirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang.

Sementara itu, pada Kamis (25/6/2026) dini hari atau pukul 01.00 hingga 07.00 WIB, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal.