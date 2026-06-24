Prakiraan Cuaca Jawa Barat 24 Juni 2026: Hujan Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah pada Siang hingga Sore Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jawa Barat pada Rabu (24/6/2026) umumnya cerah hingga cerah berawan sejak pagi hingga malam hari.

Meski demikian, sejumlah daerah berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada siang sampai sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, kondisi cuaca pada pagi hari atau pukul 07.00 hingga 13.00 WIB diperkirakan cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan.

Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, serta Kabupaten Bandung.

Sementara itu, pada malam hari atau pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan.

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Pada dini hari, pukul 01.00 hingga 07.00 WIB, kondisi cuaca umumnya masih cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kota Bekasi.