Penjelasan BMKG Soal Penyebab Gempa Tektonik 3,2 Magnitudo yang Mengguncang Kabupaten Cianjur

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 3,2 mengguncang wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Rabu (24/6/2026) pukul 03.47 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa tersebut merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif di wilayah setempat.

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah II Tangerang, Dr. Hartanto, ST, MM, menjelaskan hasil analisis BMKG menunjukkan episentrum gempa berada pada koordinat 6,83 lintang selatan dan 107,06 bujur timur.

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"Titik gempa berada di darat pada jarak sekitar 8 kilometer barat daya Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dengan kedalaman 6 kilometer," kata Hartanto dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (24/06).

Berdasarkan lokasi episentrum dan kedalaman hiposenternya, BMKG mengidentifikasi gempa tersebut sebagai gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif di wilayah Cianjur dan sekitarnya.

Sejumlah warga melaporkan getaran gempa dirasakan di wilayah Kecamatan Cilaku dan Kecamatan Cugenang dengan intensitas III MMI.

Pada skala tersebut, getaran dirasakan nyata di dalam rumah dan menimbulkan sensasi seperti ada truk besar yang melintas.

Meski demikian, hingga pukul 04.14 WIB belum terdapat laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban akibat peristiwa tersebut.