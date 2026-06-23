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BPJS Kesehatan Hadirkan REHAB 3.0, Peserta Kini Bisa Cicil Tunggakan Setiap Hari

Selasa, 23 Juni 2026 – 18:00 WIB
BPJS Kesehatan Hadirkan REHAB 3.0, Peserta Kini Bisa Cicil Tunggakan Setiap Hari - JPNN.com Jabar
Ilustrasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, DEPOK - BPJS Kesehatan meluncurkan REHAB 3.0 atau Rencana Pembayaran Bertahap, sebuah sistem terbaru yang memberikan fleksibilitas lebih bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam melunasi tunggakan iuran.

Melalui skema baru tersebut, peserta kini dapat mencicil tunggakan secara harian, mingguan, maupun bulanan sesuai kemampuan finansial masing-masing.

Program tersebut ditujukan khusus bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang memiliki tunggakan iuran dan kesulitan melunasinya sekaligus dalam jumlah besar.

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Kepala BPJS Kesehatan Cabang Depok, Livendri Irvarizal, mengatakan REHAB 3.0 merupakan bagian dari strategi Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta.

"Dengan program ini, kami berkomitmen melaksanakan tata nilai INISIATIF, yaitu Integritas, Kolaborasi, Pelayanan Prima, dan Inovatif, untuk menghadirkan layanan yang semakin berkualitas bagi peserta," ujar Livendri.

Ia menjelaskan, pembaruan paling signifikan dalam REHAB 3.0 terletak pada fleksibilitas metode pembayaran.

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Jika sebelumnya cicilan hanya dapat dilakukan setiap bulan, kini peserta dapat memilih pembayaran harian maupun mingguan.

Seluruh pembayaran dilakukan menggunakan nomor Virtual Account (VA) khusus REHAB yang diterbitkan sistem BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan meluncurkan REHAB 3.0 yang memungkinkan peserta JKN mencicil tunggakan iuran secara harian, mingguan, hingga bulanan
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