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Dari MBG hingga Sekolah Rakyat, Ini Delapan Poin Tuntutan Massa di Depok

Selasa, 23 Juni 2026 – 16:00 WIB
Dari MBG hingga Sekolah Rakyat, Ini Delapan Poin Tuntutan Massa di Depok - JPNN.com Jabar
Ribuan massa dari Aliansi Masyarakat Depok menggelar aksi di Balai Kota Depok. Mereka menyuarakan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, pemberantasan korupsi, hingga penindakan mafia tambang dan sawit. Foto: Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Depok menggelar aksi di depan Depok Open Space (DOS), Balai Kota Depok, Jalan Margonda Raya, Selasa (23/6/2026).

Aksi yang diawali dengan longmarch dari kawasan Zam-zam Tower tersebut membawa sejumlah tuntutan dan pernyataan dukungan terhadap berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Koordinator aksi, Wido Pratikno, mengatakan pihaknya mendukung kebijakan yang dijalankan pemerintah, khususnya program-program yang dinilai berdampak bagi masyarakat.

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Menurut dia, salah satu poin utama dalam aksi tersebut adalah dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai penting untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Selain itu, massa juga menyatakan dukungan terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih. Wido menilai program tersebut sejalan dengan semangat gotong royong yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia.

"Aksi ini merupakan bentuk dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan kebijakan-kebijakannya," kata Wido.

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Dalam aksi tersebut, massa juga menyuarakan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam menghadapi praktik oligarki dan imperialisme ekonomi yang dinilai menghambat pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Aliansi Masyarakat Depok turut menyatakan dukungan terhadap upaya penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum.

Ribuan massa dari Aliansi Masyarakat Depok menggelar aksi di Balai Kota Depok. Mereka menyuarakan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis
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TAGS   kota depok Program Makan Bergizi Gratis MBG program mbg sekolah rakyat mafia tambang mafia sawit pemberantasan korupsi balai kota depok aliansi masyarakat depok

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