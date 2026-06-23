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RSHS Bandung Sampaikan Kondisi Terkini Perempuan Korban Penyekapan

Selasa, 23 Juni 2026 – 15:00 WIB
RSHS Bandung Sampaikan Kondisi Terkini Perempuan Korban Penyekapan - JPNN.com Jabar
Adik korban penganiayaan menunjukkan foto kakaknya sebelum menghilang. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung mengabarkan kondisi terkini YTR (29 tahun), perempuan yang disiksa secara sadis oleh kekasihnya yang bernama Taufik Hidayat atau TH. 

YTR kini menjalani perawatan intensif di RSHS Bandung dan mendapatkan penanganan ekstra, sebab luka serius di sekujur tubuhnya. 

Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian RSHS Bandung, dr Fitra Hergyana mengatakan, sejumlah tim dibentuk untuk membantu pemulihan korban. 

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"Rumah Sakit Hasan Sadikin memberikan pelayanan yang terbaik dan juga tim yang terbaik. Jadi kami membuat tim mulai dari bedah plastik, penyakit dalam, mata, dan yang lainnya," kata Fitra saat ditemui di RSHS Bandung, Selasa (23/6/2026). 

Kapolda Jabar, Irjen Pol Rudi Setiawan pun sempat menjenguk korban. Kata Fitra, korban saat ini sudah dapat berinteraksi meski kondisinya belum sepenuhnya membaik. 

"Alhamdulillah sudah bisa berbicara dengan beliau," ujarnya. 

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Ia menjelaskan, pihak rumah sakit sudah membersihkan luka-luka yang ada pada tubuh korban. Proses perawatan disebutnya dilakukan secara komprehensif. 

"Yang pasti adalah kesehatan umumnya dan juga kemarin luka-lukanya juga sudah dilaksanakan pembersihan, debridement, lalu juga kami secara komprehensif kesehatannya kami perbaiki semua," jelasnya. 

RSHS Bandung membentuk tim dokter multidisiplin untuk menangani YTR, korban penganiayaan berat yang mengalami luka serius di sekujur tubuh.
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TAGS   polda jabar rshs bandung korban penyekapan korban penganiayaan penganiayaan sadis penyekapan perempuan di bandung taufik hidayat penganiayaan dan penculikan

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