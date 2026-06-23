SANY Bentuk Jaringan Operasi Penyelamatan Asia Pasifik, Karawang Jadi Titik Peluncuran

jabar.jpnn.com, KARAWANG - SANY Group bersama SANY Foundation meluncurkan Asia-Pacific Regional Joint Rescue Operation Network di Karawang, Jawa Barat, Minggu (22/6/2026).

Jaringan tersebut dibentuk untuk memperkuat koordinasi dan kapasitas respons bencana di kawasan Asia Pasifik melalui kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, serta berbagai mitra kemanusiaan.

Peluncuran dilakukan dalam rangkaian program "Value Creates the Future, Service Reaches Every Corner — 2026 SANY Asia-Pacific Service Tour".

Acara itu dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Karawang, jajaran manajemen SANY, mitra dealer, hingga pelanggan dari berbagai daerah di Indonesia.

Chairman SANY Asia-Pacific Zhang Song mengatakan, perusahaannya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga berupaya memberikan kontribusi bagi masyarakat.

"Keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari pertumbuhan bisnis, tetapi juga dari kontribusinya kepada masyarakat," ujar Zhang Song dalam keterangan tertulisya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (23/6/2026).

Menurut dia, pembentukan jaringan penyelamatan regional tersebut merupakan upaya memperkuat kesiapsiagaan dan respons terhadap berbagai potensi bencana di kawasan Asia Pasifik.

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan berbagai program sosial dan kemanusiaan SANY di kawasan.