Mengenal Lebih Dekat Jahira, Jahe Merah Terbaik Indonesia bersama BRMP TROA

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Setelah menjadi salah satu rimpang yang paling diandalkan dan dicari selama masa pandemi COVID 19, kini jahe merah kembali naik popularitasnya di dunia pengobatan alami.

Rempah asli Nusantara ini telah lama dikenal dalam pengobatan tradisional untuk menjaga daya tahan tubuh, menghangatkan badan, hingga meredakan berbagai keluhan kesehatan ringan, termasuk gejala masuk angin.

Di balik popularitas jahe merah, terdapat satu varietas unggulan yang kini mulai menarik perhatian akademisi, petani, maupun industri herbal nasional: Jahira.

Kehadirannya menjadi jawaban strategis bagi tuntutan pasar modern yang menginginkan solusi herbal untuk kesehatan dan kebugaran tubuh.

Kepala BRMP TROA Kementerian Pertanian, Prima Luna mengatakan, di bidang Food and Nutritional Sciences mengungkapkan bahwa kualitas jahe merah yang beredar di masyarakat sebenarnya tidak sama.

“Tanaman obat seperti jahe merah harus memiliki informasi lengkap mengenai asal benih dan jenisnya, karena hal ini pasti akan memengaruhi kandungan komponen aktif hingga morfologi tanamannya," ujar Prima dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (23/6/2026).

Varietas Zingiber officinale var. rubrum klon Jahira ini, merupakan hasil pemuliaan nasional yang dirancang khusus untuk memenuhi standarisasi industri.

Penelitian menunjukkan bahwa Jahira memiliki kadar gingerol, dan shogaol yang jauh lebih tinggi dari jahe merah biasa, menjadikannya agen antiinflamasi, antioksidan, dan peningkat imunitas yang superior.