Ribuan Massa Padati Balai Kota Depok, Suarakan Dukungan untuk Program Makan Bergizi Gratis

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Depok menggelar aksi dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di depan Depok Open Space (DOS), kawasan Balai Kota Depok, Jalan Margonda Raya, Selasa (23/6/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi, aksi diawali dengan longmarch dari kawasan Zam-zam Tower menuju depan Balai Kota Depok. Kegiatan tersebut menyebabkan arus lalu lintas dari arah Bogor menuju Jakarta mengalami perlambatan.

Massa yang mengikuti aksi membawa sejumlah bendera dan spanduk berisi dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Mereka juga membawa mobil komando yang diparkir di bahu Jalan Margonda Raya.

Petugas dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Metro Depok tampak berada di lokasi untuk mengatur arus kendaraan dan memastikan kegiatan berlangsung tertib.

Salah seorang peserta aksi asal Kecamatan Bojongsari, Ulfa Febriani, mengatakan program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi keluarganya.

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Sebagai ibu dari dua anak, ia mengaku terbantu karena anak-anaknya memperoleh makanan bergizi di sekolah.

"Menurut saya, sebagai ibu dari dua anak, program MBG sangat bermanfaat," ujar Ulfa.