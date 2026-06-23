Harga Emas dan Perak Antam Terbaru Selasa 23 Juni 2026, Simak Daftar Lengkapnya

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Selasa (23/6/2026) tercatat masih berada di level tinggi.

Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan pecahan 1 gram dijual seharga Rp2.673.000, sedangkan harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen menjadi Rp2.679.683.

Untuk pecahan terkecil 0,5 gram, harga dasar emas dibanderol Rp1.386.500 dan menjadi Rp1.389.966 setelah dikenakan pajak.

Sementara itu, emas batangan ukuran 5 gram dipasarkan seharga Rp13.140.000 atau Rp13.172.850 setelah pajak.

Adapun emas batangan ukuran 10 gram dijual Rp26.225.000 dan ukuran 25 gram dibanderol Rp65.437.000.

Harga emas ukuran 50 gram mencapai Rp130.795.000, sedangkan pecahan 100 gram dijual Rp261.512.000.

Untuk pecahan besar, emas batangan ukuran 250 gram dipasarkan seharga Rp653.515.000, ukuran 500 gram Rp1.306.820.000, dan ukuran terbesar 1.000 gram atau 1 kilogram mencapai Rp2.613.600.000.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula produk emas edisi khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, serta Batik Seri III.