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15 Warisan Budaya Takbenda Cirebon Resmi Diakui Jawa Barat, Ini Daftarnya

Selasa, 23 Juni 2026 – 11:00 WIB
15 Warisan Budaya Takbenda Cirebon Resmi Diakui Jawa Barat, Ini Daftarnya - JPNN.com Jabar
Kabupaten Cirebon kini memiliki 15 Warisan Budaya Takbenda tingkat Jawa Barat. Mulai dari Basa Cerbon, Batik Trusmi, hingga kuliner khas seperti Sega Lengko dan Tape Ketan Bakung telah mendapat pengakuan resmi. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, CIREBON - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mencatat sebanyak 15 karya budaya daerah telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) tingkat Provinsi Jawa Barat.

Penetapan tersebut menjadi bentuk pengakuan sekaligus upaya perlindungan terhadap kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon Fajar Sutresno mengatakan keberadaan 15 WBTb tersebut mencerminkan kekayaan budaya Cirebon yang beragam, mulai dari bahasa, kuliner, seni pertunjukan, kerajinan, hingga tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun.

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"Penetapan ini menjadi bentuk pengakuan sekaligus perlindungan terhadap kekayaan budaya Kabupaten Cirebon," kata Fajar. 

Menurut dia, karakter budaya Cirebon terbentuk dari pertemuan berbagai unsur budaya yang berkembang selama ratusan tahun.

Pengaruh budaya Jawa, Sunda, Tionghoa, Arab, serta budaya lainnya membentuk identitas khas yang masih terjaga hingga saat ini.

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Pada kategori bahasa dan kerajinan, karya budaya yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Jawa Barat meliputi Basa Cerbon dan Batik Trusmi.

Sementara itu, sejumlah tradisi yang memperoleh pengakuan antara lain Mapag Sri Cerbon, Masres, Memitu Cerbon, serta Mudun Lemah Cerbon yang hingga kini masih dijalankan oleh masyarakat.

Kabupaten Cirebon kini memiliki 15 Warisan Budaya Takbenda tingkat Jawa Barat. Mulai dari Basa Cerbon, Batik Trusmi, hingga kuliner khas seperti Sega Lengko
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