Warga Jabodetabek Diminta Waspada, BMKG Prediksi Hujan Disertai Petir pada Siang hingga Sore Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada Selasa (23/6/2026).

Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, kondisi cuaca pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB secara umum berawan hingga berawan tebal.

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Menjelang siang, hujan ringan bersifat lokal berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kota Depok.

Memasuki siang hingga sore hari atau pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca di Jabodetabek masih didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan hingga sedang diprakirakan turun di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kota Depok.

Pada malam hari, pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca umumnya masih berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kota Depok.

Sementara itu, pada Rabu (24/6/2026) dini hari atau pukul 01.00 hingga 07.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.