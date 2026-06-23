Hujan Ringan hingga Sedang Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah Jawa Barat Siang sampai Malam

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jawa Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada Selasa (23/6/2026), terutama pada periode siang hingga menjelang malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang dirilis BMKG, kondisi cuaca pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB umumnya cerah hingga cerah berawan.

Namun, hujan ringan bersifat lokal berpotensi terjadi di sejumlah daerah, antara lain Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, serta Kabupaten Tasikmalaya.

Memasuki siang hingga sore hari atau pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Indramayu, serta Kabupaten dan Kota Cirebon.

Pada malam hari, pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca di Jawa Barat diperkirakan berawan.

Hujan ringan skala lokal masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.

Sementara itu, pada dini hari pukul 01.00 hingga 07.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

BMKG mencatat suhu udara di Jawa Barat berada pada kisaran 20 hingga 35 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara antara 30 hingga 95 persen.