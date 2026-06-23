Hyundai New CRETA Meluncur di Bandung, Harga Mulai Rp300 Jutaan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Hyundai menonjolkan aspek kenyamanan dan teknologi pada New CRETA untuk mendukung mobilitas masyarakat urban, termasuk di Bandung dan sekitarnya.

SUV tersebut hadir dengan kabin yang lebih lapang, ruang bagasi luas, serta konfigurasi kursi belakang 60:40 yang memberikan fleksibilitas untuk membawa berbagai kebutuhan perjalanan.

Sejumlah fitur premium juga disematkan, seperti panoramic sunroo, ventilated front seats, air purifier di konsol tengah, panoramic integrated display, hingga sistem audio BOSE 8-speaker guna meningkatkan kenyamanan selama perjalanan.

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Dari sisi performa, New CRETA dibekali pilihan Drive Mode yang terdiri atas Eco, Normal, Sport, dan Smart.

Mode Smart mampu menyesuaikan karakter kendaraan secara otomatis sesuai gaya berkendara pengemudi.

Untuk mendukung keselamatan, Hyundai menyematkan teknologi Hyundai Smartsense (ADAS), termasuk Surround View Monitor (SVM), dan Blind-Spot View Monitor (BVM) yang membantu visibilitas saat parkir maupun berpindah jalur.

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Di Bandung, New CRETA dipasarkan dengan harga OTR mulai Rp308,8 juta untuk varian Prime dan Rp474 juta untuk varian N Line.

Hyundai juga menawarkan program Triple Zero yang mencakup bunga nol persen, biaya administrasi Rp0, dan biaya provisi Rp0.