Kujang Run 2026 Diserbu 1.740 Peserta, Sensasi Lari di Kawasan Industri Hijau Jadi Magnet
jabar.jpnn.com, KARAWANG - Pupuk Kujang, anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero), sukses menggelar ajang lari massal Kujang Run 2026 pada Minggu (21/6/2026).
Mengusung tema "Gerak Cepat, Efisiensi Tepat", kegiatan ini mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat.
Jumlah peserta bahkan melonjak signifikan dibanding tahun sebelumnya. Awalnya panitia hanya menyediakan kuota untuk 1.500 peserta.
Namun, tingginya minat membuat kuota ditambah hingga mencapai 1.740 pelari yang berasal dari kalangan karyawan, pelajar, komunitas lari, hingga masyarakat umum.
Berbeda dari event lari pada umumnya yang mengambil rute di pusat kota atau kawasan wisata, Kujang Run 5K menghadirkan pengalaman unik dengan lintasan yang berada di dalam kawasan industri hijau Pupuk Kujang.
Konsep tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para peserta.
Selain memberikan pengalaman baru, ajang ini juga menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas lingkungan operasional yang bersih, aman, dan nyaman.
Direktur Utama Pupuk Kujang Budi Santoso Syarif mengatakan, melalui kegiatan tersebut pihaknya ingin memperlihatkan bahwa kawasan industri juga dapat menghadirkan ruang yang asri dan ramah bagi masyarakat.
Kujang Run 2026 sukses menarik 1.740 peserta yang menikmati sensasi berlari di lingkungan industri hijau asri.
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