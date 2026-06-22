JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Dedi Mulyadi Tanggung Biaya Pengobatan Perempuan Korban Penyiksaan di Bandung

Dedi Mulyadi Tanggung Biaya Pengobatan Perempuan Korban Penyiksaan di Bandung

Senin, 22 Juni 2026 – 17:55 WIB
Dedi Mulyadi Tanggung Biaya Pengobatan Perempuan Korban Penyiksaan di Bandung - JPNN.com Jabar
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat ditemui seusai menjenguk korban penyekapan di RS Hasan Sadikin Bandung, Senin (22/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjenguk YTR, perempuan asal Rancaekek, Kabupaten Bandung, yang disekap dan dianiaya oleh kekasihnya, di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS).

YTR saat ini masih menjalani perawatan intensif setelah mengalami luka berat serius akibat dugaan penganiayaan yang hampir tiga tahun dilakukan pria berinisial TH.

Saat menjenguk, Dedi mengaku tidak kuat melihat kondisi korban yang disebutnya memprihatinkan. 

Baca Juga:

Komunikasi sempat dilakukan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar.

"Kondisinya makin membaik. Walaupun jujur saya, lihatnya pun enggak berani, enggak tega. Ibu DokSis (Siska) yang komunikasi, saya dengerin," kata Dedi saat ditemui seusai menjenguk di RS Hasan Sadikin Bandung, Senin (22/6/2026).

Lebih lanjut, Dedi memastikan biaya seluruh pengobatan korban ditanggung pemerintah.

Baca Juga:

Pihak keluarga tidak akan dibebankan pembiayaan, agar bisa fokus pemulihan korban.

Pun dengan keluarga oleh Dedi diberikan bekal selama merawat YTR.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, memastikan biaya seluruh pengobatan perempuan korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung, ditanggung pemerintah.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   gubernur jawa barat rshs bandung dedi mulyadi korban penyekapan penganiayaan perempuan penculikan perempuan penculikan dan penganiayaan penyiksaan perempuan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU