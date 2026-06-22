Pemkab Bogor dan Siliwangi Bolu Kukus Gelar Gebyar UMKM 2026, Ada Hadiah 8 Motor Listrik dan Mobil BYD
jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Koperasi dan UKM berkolaborasi dengan PT Boga Karya Siliwangi menghadirkan Gebyar Siliwangi dan Gebyar UMKM 2026 dalam rangka menyambut Hari Jadi Bogor ke-544.
Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bogor, Iman Wahyu Budiana mengatakan kegiatan yang berlangsung selama sepekan, mulai 29 Juni hingga 5 Juli 2026, tersebut akan dipusatkan di Atrium Hall Cibinong City Mall 1, Kabupaten Bogor.
Acara tahunan ini digelar sebagai upaya memperkenalkan produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kabupaten Bogor kepada pasar yang lebih luas.
Selain menjadi ajang promosi, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat ekonomi daerah sekaligus melestarikan budaya lokal.
"Pembukaan acara dijadwalkan berlangsung pada Senin, 29 Juni 2026, dan akan dihadiri oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor," katanya.
Kegiatan itu juga menghadirkan Pameran UMKM hingga Pertunjukan Budaya Sunda
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Selama tujuh hari penyelenggaraan, masyarakat akan disuguhi berbagai kegiatan yang bersifat edukatif, inspiratif, dan menghibur.
Sejumlah agenda yang disiapkan antara lain penampilan kabaret bertema "Menjadi Sultan", tari tradisional, pertunjukan musik angklung, serta pameran produk UMKM Kabupaten Bogor.
Gebyar Siliwangi dan Gebyar UMKM 2026 akan digelar di Cibinong City Mall, Kabupaten Bogor, pada 29 Juni hingga 5 Juli 2026
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