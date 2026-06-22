Pemkab Bogor dan Siliwangi Bolu Kukus Gelar Gebyar UMKM 2026, Ada Hadiah 8 Motor Listrik dan Mobil BYD

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - ‎Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Koperasi dan UKM berkolaborasi dengan PT Boga Karya Siliwangi menghadirkan Gebyar Siliwangi dan Gebyar UMKM 2026 dalam rangka menyambut Hari Jadi Bogor ke-544.

‎Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bogor, Iman Wahyu Budiana mengatakan kegiatan yang berlangsung selama sepekan, mulai 29 Juni hingga 5 Juli 2026, tersebut akan dipusatkan di Atrium Hall Cibinong City Mall 1, Kabupaten Bogor.

‎Acara tahunan ini digelar sebagai upaya memperkenalkan produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kabupaten Bogor kepada pasar yang lebih luas.

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‎Selain menjadi ajang promosi, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat ekonomi daerah sekaligus melestarikan budaya lokal.

‎"Pembukaan acara dijadwalkan berlangsung pada Senin, 29 Juni 2026, dan akan dihadiri oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor," katanya.

‎Kegiatan itu juga menghadirkan Pameran UMKM hingga Pertunjukan Budaya Sunda

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‎Selama tujuh hari penyelenggaraan, masyarakat akan disuguhi berbagai kegiatan yang bersifat edukatif, inspiratif, dan menghibur.

‎Sejumlah agenda yang disiapkan antara lain penampilan kabaret bertema "Menjadi Sultan", tari tradisional, pertunjukan musik angklung, serta pameran produk UMKM Kabupaten Bogor.