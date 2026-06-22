Program Depok Maju Go Global Berangkatkan Lima Pelajar ke Jepang

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebanyak lima pelajar terbaik asal Kota Depok mendapat kesempatan mengikuti pelatihan bahasa Jepang di Soka University, Jepang.

Program tersebut merupakan bagian dari Depok Maju Go Global yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk memperluas akses pendidikan dan pengalaman internasional bagi generasi muda.

Kelima pelajar tersebut dilepas secara langsung oleh Wali Kota Depok, Supian Suri.

Dalam kesempatan itu, ia mengatakan bahwa program Depok Maju Go Global menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam membuka peluang lebih luas bagi pelajar dan generasi muda Kota Depok untuk mengikuti pelatihan, magang, hingga memperoleh beasiswa di luar negeri.

“Depok Maju Go Global yang hari ini kita terus berikhtiar membuka ruang-ruang buat warga Depok, buat para pelajar Depok, baik itu untuk pelatihan, magang, termasuk juga untuk beasiswa di luar negeri,” kata Supian Suri.

Persiapkan Generasi Muda Hadapi Peluang Global

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Menurut Supian Suri, sejumlah negara masih membutuhkan tenaga kerja dari berbagai bidang. Kondisi tersebut menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh generasi muda Indonesia dengan membekali diri melalui peningkatan kompetensi dan penguasaan bahasa asing.

“Di berbagai wilayah ternyata mereka masih membutuhkan banyak tenaga-tenaga untuk bekerja. Ini adalah kesempatan yang sangat mungkin dimanfaatkan oleh warga Depok dan warga Indonesia pada umumnya,” ujarnya.