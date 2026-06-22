Pemkot Depok Siapkan 1.100 Kursi untuk Program PAUD Swasta Gratis

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebanyak 22 satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Depok untuk pertama kalinya bergabung dalam Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) pada Tahun Ajaran 2026/2027.

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Pendidikan (Disdik) terus mematangkan berbagai persiapan agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan optimal.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Wahid Suryono, mengatakan pendaftaran Program RSSG jenjang PAUD akan mengikuti jadwal Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang Sekolah Dasar (SD), yakni mulai 22 Juni hingga 4 Juli 2026.

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“Pendaftaran RSSG PAUD mengikuti SPMB jenjang SD. Jalurnya 100 persen domisili, sehingga penentuan penerimaan dilakukan berdasarkan jarak terdekat melalui titik koordinat,” kata Wahid Suryono.

Menurut dia, Pemerintah Kota Depok telah menyiapkan daya tampung untuk 1.100 peserta didik.

Adapun salah satu persyaratan utama dalam program tersebut adalah usia calon peserta didik yang berada pada rentang 4 hingga 6 tahun.

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Wahid menjelaskan, persyaratan yang diberlakukan lebih menitikberatkan pada kelengkapan administrasi dan tidak serumit ketentuan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Ada persyaratan, tetapi lebih kepada kelengkapan dokumen. Yang jelas, usia 4-6 tahun menjadi kriteria utama,” ujarnya.