Perlintasan KA Laswi Bandung Dinilai Membahayakan, Begini Respons KAI

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Media sosial dihebohkan dengan kejadian mobil slip saat melintasi perlintasan kereta api (KA) Laswi, Kota Bandung.

Dari video yang beredar, ban depan mobil itu ambles dikarenakan jalur perlintasan yang tidak rata karena banyak kerikil bebatuan. Beruntung, mobil tersebut bisa keluar setelah terjebak beberapa saat.

Manager Humas Daop II Bandung, Kuswardojo mengatakan, kerikil yang ada di perlintasan itu dipakai untuk memperbaiki struktur perlintasan KA.

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"Terkait video di atas (viral), saat ini kami sedang melakukan pekerjaan perbaikan geometri di Jalan Laswi. Dapat kami sampaikan bahwa pekerjaan tersebut harus dilakukan untuk menjamin posisi rel kereta api tetap dalam posisi seharusnya untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api," kata Kuswardojo dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

Pengerjaan, kata Kuswardojo, dilakukan penyesuaian elevasi permukaan jalan rel, kelandaian radius lengkung dan juga lebar jalur, serta peyempurnaan konstruksi pada sekitar area lintasan, dengan tujuan agar perjalanan KA tetap aman.

Adapun perbaikan struktur jalan ini akan dilakukan selama 10 hari dan berakhir pada 29 Juni mendatang.

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"Pada pekerjaan jalan Laswi pekerjaan di mulai 20 sampai 26 Juni dengan melakukan pembongkaran rel, pengangkatan bantalan, batu balas dan pengisian batu balas baru. Kemudian dilakukan pemadatan 27 sampai 29 Juni dan direncakanan 30 Juni akan selesai pengaspalan. Pekerjaan dilaukan bertahap sisi kanan dan kiri bergantian," jelasnya.

Ia pun menjelaskan alasan pihaknya tak bisa langsung mengaspal jalur rel tersebut karena dibutuhkan waktu untuk melakukan pemadatan lokasi agar posisi rel tidak bergeser dan setelah padat baru bisa dilakukan pengaspalan kembali.