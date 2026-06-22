Pengendara Motor Tewas Seusai Tabrak Truk Dump di Jalan AH Nasution Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dan truk dump terjadi di Jalan AH Nasution, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Minggu (21/6/2026) malam, sekitar pukul 21.15 WIB.

Insiden tersebut mengakibatkan seorang pengendara motor meninggal dunia di lokasi kejadian.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung, AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan, korban merupakan pengendara sepeda motor Yamaha Fino bernomor polisi D 2656 AAF berinisial AK (41 tahun), warga Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung.

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"Korban mengalami luka fatal dan meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Selanjutnya, korban dievakuasi ke Instalasi Forensik RH Hasan Sadikin Bandung," kata Fiekry dalam keterangannya, Senin (22/6).

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kecelaan berawal saat korban melaju menggunakan sepeda motor dari arah barat menuju timur di Jalan AH Nasution.

Di saat bersamaan, sebuah truk dump bernomor polisi D 8044 XG yang dikemudikan SA (33) melaju dari arah berlawanan, yakni timur menuju barat.

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Setibanya di lokasi kejadian, korban diduga kehilangan konsentrasi saat berkendara sehingga kendaraan yang dikemudikannya oleng ke kanan dan melewati marka jalan.

Sepeda motor yang dikendarai korban lalu menabrak bagian sepakbor atau area ban belakang sebelah kanan truk dump yang tengah melaju dari arah berlawanan.