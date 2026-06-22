Daftar Harga Emas Antam Terbaru 22 Juni 2026, Cek Harga 0,5 Gram hingga 1 Kilogram

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Senin (22/6/2026) dibanderol Rp2.668.000 per gram.

Harga tersebut belum termasuk pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen yang berlaku bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berdasarkan daftar harga yang dirilis, emas batangan ukuran 0,5 gram dijual seharga Rp1.384.000, sedangkan ukuran 2 gram dipasarkan Rp5.276.000.

Adapun emas batangan ukuran 5 gram dibanderol Rp13.115.000 dan ukuran 10 gram mencapai Rp26.175.000.

Sementara itu, emas batangan ukuran 25 gram dijual Rp65.312.000, ukuran 50 gram Rp130.545.000, dan ukuran 100 gram sebesar Rp261.012.000. Untuk ukuran 250 gram, harga yang ditawarkan mencapai Rp652.265.000.

Adapun emas batangan terbesar ukuran 500 gram dipasarkan Rp1.304.320.000, sedangkan ukuran 1 kilogram atau 1.000 gram dibanderol Rp2.608.600.000.

Selain produk reguler, Antam juga menawarkan sejumlah produk edisi khusus. Emas Batangan Gift Series ukuran 0,5 gram dijual Rp1.454.000, sedangkan ukuran 1 gram dipasarkan Rp2.818.000.

Emas Batangan Selamat Idul Fitri ukuran 5 gram dibanderol Rp14.088.000. Sementara itu, Emas Batangan Imlek ukuran 8 gram dijual Rp22.198.800 dan ukuran 88 gram dipasarkan Rp241.481.600.