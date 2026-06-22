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Prakiraan Cuaca Jabodetabek Siang Ini 22 Juni 2026, Hujan Petir Berpotensi Terjadi di Sejumlah Wilayah

Senin, 22 Juni 2026 – 10:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Siang Ini 22 Juni 2026, Hujan Petir Berpotensi Terjadi di Sejumlah Wilayah - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras disertai petir. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal pada Senin (22/6/2026) hingga Selasa (23/6/2026).

Sejumlah daerah berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir.

Pada pagi hari, Senin pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, cuaca secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

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Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu dan Kabupaten Bekasi.

Menjelang siang, hujan ringan diprakirakan meluas ke sebagian wilayah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota Bogor.

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Sementara itu, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, dan Kabupaten Bogor.

Pada malam hari pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, kondisi cuaca secara umum masih didominasi berawan hingga berawan tebal.

Berikut ini prakiraan cuaca sejumlah wilayah di Jabodetabek berdasarkan penjelasan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
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