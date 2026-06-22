BMKG: Hari Ini Sejumlah Wilayah Jawa Barat Berpotensi Diguyur Hujan Disertai Petir

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah Jawa Barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir pada Senin (22/6/2026).

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang terjadi secara lokal dengan durasi relatif singkat.

Pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan cerah hingga cerah berawan.

Namun, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, potensi hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, serta Kabupaten Indramayu.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Depok.

Pada malam hari, pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, hujan ringan hingga sedang diprakirakan masih berlanjut di sejumlah wilayah, antara lain Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, serta Kabupaten dan Kota Cirebon.

Adapun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sumedang.