Pemkab Bogor Percepat Normalisasi Sungai dan Irigasi di Wilayah Utara Demi Kurangi Banjir di 4 Kecamatan

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pemerintah Kabupaten Bogor mempercepat upaya penanganan banjir di wilayah utara melalui rencana normalisasi saluran irigasi dan sungai yang melintasi Kecamatan Kemang, Ciseeng, Parung, dan Rancabungur.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, di Kantor Kecamatan Kemang, Sabtu (20/6/2026).

Rapat tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) serta jajaran pemerintah Kecamatan Kemang, Parung, dan Ciseeng.

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Rudy Susmanto mengatakan kondisi cuaca yang relatif cerah dengan intensitas hujan yang tidak terlalu tinggi saat ini menjadi momentum yang tepat untuk melakukan normalisasi sejumlah saluran air dan sungai yang selama ini menjadi penyebab genangan dan banjir di kawasan utara Kabupaten Bogor.

"Kami ingin menuntaskan sejumlah lokasi yang selama ini menjadi langganan banjir. Saat banjir terjadi tentu kami tidak bisa melakukan normalisasi. Karena itu, ketika kondisi cuaca mendukung seperti saat ini, kita harus bergerak cepat melakukan penataan dan normalisasi saluran irigasi maupun sungai," ujar Rudy.

Menurut Rudy, keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan dari masyarakat, khususnya yang berada di Kecamatan Kemang, Ciseeng, Parung, dan Rancabungur.

Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen mengembalikan fungsi saluran irigasi agar dapat bekerja secara optimal dalam mengalirkan air dan mengurangi risiko banjir.

Ia menjelaskan, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif melalui sosialisasi dan pemberitahuan kepada masyarakat, terutama bagi bangunan yang berada di area saluran irigasi dan sempadan sungai yang menghambat aliran air.