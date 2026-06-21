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Harga Emas dan Perak Antam Sore Ini, 21 Juni 2026 Turun! Pecahan 1 Gram Rp2,668 Juta

Minggu, 21 Juni 2026 – 15:00 WIB
Harga Emas dan Perak Antam Sore Ini, 21 Juni 2026 Turun! Pecahan 1 Gram Rp2,668 Juta - JPNN.com Jabar
Ilustrasi emas batangan, logam mulia dan emas antam. Foto: Yogi Faisal/JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Minggu, 21 Juni 2026, tercatat masih berada pada level tinggi.

Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan pecahan 1 gram dibanderol Rp2.668.000, sedangkan harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen menjadi Rp2.674.670.

Sementara itu, emas batangan ukuran 0,5 gram dijual seharga Rp1.384.000 dan ukuran 2 gram dipatok Rp5.276.000.

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Adapun emas ukuran 10 gram dibanderol Rp26.175.000 dan ukuran 100 gram mencapai Rp261.012.000.

Untuk pecahan terbesar, yakni 1.000 gram atau 1 kilogram, harga emas tercatat sebesar Rp2.608.600.000.

Daftar harga emas dan perak batangan Antam 21 Juni 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com. (mar7/jpnn) 

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0,5 gram: Rp1.384.000 (Rp1.387.460 setelah PPh 0,25%)

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
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