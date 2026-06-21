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Kecelakaan Beruntun di Jalan Martanegara Bandung Libatkan Enam Kendaraan, Empat Orang Luka Ringan

Minggu, 21 Juni 2026 – 11:00 WIB
Kecelakaan Beruntun di Jalan Martanegara Bandung Libatkan Enam Kendaraan, Empat Orang Luka Ringan - JPNN.com Jabar
Pengemudi Toyota Rush berinisial EA berhasil diamankan petugas setelah kabur dalam insiden laka beruntun di Jalan Martanegara, Kota Bandung, Sabtu (20/6/2026). Foto: doc. Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan enam kendaraan terjadi di Jalan Martanegara, tepatnya di depan Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI), Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Sabtu (20/6/2026) sekitar pukul 18.00 WIB.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kendaraan yang terlibat dalam peristiwa tersebut terdiri atas dua unit mobil dan empat sepeda motor.

Mobil Toyota Rush bernomor polisi D 1411 AHW dikemudikan oleh EA (53 tahun), sedangkan mobil Toyota bernomor polisi D 1642 AIE dikemudikan oleh LA (39).

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Sementara itu, dua sepeda motor yang telah teridentifikasi yakni Yamaha bernomor polisi D 5745 ADH yang dikendarai AH (31) dan Honda bernomor polisi D 3353 SGO yang dikendarai ES (31 tahun).

Adapun dua sepeda motor lainnya masih dalam proses identifikasi.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, AKBP Hudi Arif, mengatakan hasil penyelidikan sementara menunjukkan insiden bermula ketika salah satu sepeda motor diduga bersenggolan dengan Toyota Rush yang dikemudikan EA, yang diketahui tengah bekerja sebagai pengemudi transportasi daring.

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"Diduga panik setelah insiden tersebut, pengemudi Toyota Rush kemudian memundurkan kendaraan dan berupaya meninggalkan lokasi kejadian," kata Hudi saat dikonfirmasi, Minggu (21/6/2026).

Menurut dia, kendaraan tersebut kemudian melaju melewati sejumlah ruas jalan, mulai dari Jalan Martanegara, Karawitan, Kliningan, Buah Batu, Cijagra, hingga kembali ke Jalan Buah Batu.

Pengemudi mobil Rush kabur dan dikejar warga setelah terlibat dalam kecelakaan beruntun di depan Sesko TNI, Jalan Martanegara, Kota Bandung.
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TAGS   polrestabes bandung satlantas polrestabes bandung kecelakaan beruntun laka beruntun di bandung pengemudi dikejar warga pengemudi panik jalan martanegara sesko tni bandung mobil toyota rush

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