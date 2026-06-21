Kecelakaan Beruntun di Jalan Martanegara Bandung Libatkan Enam Kendaraan, Empat Orang Luka Ringan

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan enam kendaraan terjadi di Jalan Martanegara, tepatnya di depan Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI), Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Sabtu (20/6/2026) sekitar pukul 18.00 WIB.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kendaraan yang terlibat dalam peristiwa tersebut terdiri atas dua unit mobil dan empat sepeda motor.

Mobil Toyota Rush bernomor polisi D 1411 AHW dikemudikan oleh EA (53 tahun), sedangkan mobil Toyota bernomor polisi D 1642 AIE dikemudikan oleh LA (39).

Baca Juga: Pemadaman Listrik PLN Sebabkan Lampu Lalu Lintas di Samsat Bandung Padam

Sementara itu, dua sepeda motor yang telah teridentifikasi yakni Yamaha bernomor polisi D 5745 ADH yang dikendarai AH (31) dan Honda bernomor polisi D 3353 SGO yang dikendarai ES (31 tahun).

Adapun dua sepeda motor lainnya masih dalam proses identifikasi.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, AKBP Hudi Arif, mengatakan hasil penyelidikan sementara menunjukkan insiden bermula ketika salah satu sepeda motor diduga bersenggolan dengan Toyota Rush yang dikemudikan EA, yang diketahui tengah bekerja sebagai pengemudi transportasi daring.

Baca Juga: Polda Jabar Masih Lakukan Pengejaran Pelaku Penyekapan Sadis di Bandung

"Diduga panik setelah insiden tersebut, pengemudi Toyota Rush kemudian memundurkan kendaraan dan berupaya meninggalkan lokasi kejadian," kata Hudi saat dikonfirmasi, Minggu (21/6/2026).

Menurut dia, kendaraan tersebut kemudian melaju melewati sejumlah ruas jalan, mulai dari Jalan Martanegara, Karawitan, Kliningan, Buah Batu, Cijagra, hingga kembali ke Jalan Buah Batu.