SPMB Tahap 1 Jabar Ditutup, Peserta yang Lolos Wajib Daftar Ulang pada 26 dan 29 Juni

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahap 1 Provinsi Jawa Barat resmi berakhir pada 19 Juni 2026.

Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat mengingatkan para calon murid baru yang telah terpetakan di sekolah pilihannya untuk segera melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan agar status penerimaannya tidak gugur.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, mengatakan calon murid baru yang dinyatakan diterima pada SPMB Tahap 1 wajib mengikuti proses daftar ulang pada 26 dan 29 Juni 2026 di sekolah tujuan masing-masing.

"Kami mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan SPMB Tahap 1. Bagi calon murid baru yang belum terpetakan, tidak perlu khawatir karena kesempatan masih terbuka melalui SPMB Tahap 2 sehingga seluruh calon murid tetap memiliki peluang untuk memperoleh layanan pendidikan," kata Purwanto.

SPMB Tahap 2 Dibuka Mulai 30 Juni

Untuk mengakomodasi calon murid yang belum diterima pada tahap pertama, Disdik Jawa Barat telah menjadwalkan pelaksanaan SPMB Tahap 2 yang akan berlangsung secara bertahap pada 30 Juni serta 1, 2, 3, dan 6 Juli 2026.

Purwanto menjelaskan bahwa pelaksanaan tahap kedua tersebut menjadi kesempatan bagi calon siswa yang belum terserap pada tahap sebelumnya untuk kembali mengikuti proses seleksi.

Daya Tampung Sekolah Negeri Masih Terbatas