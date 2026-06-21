Prakiraan Cuaca Jawa Barat Minggu 21 Juni 2026, Waspada Hujan Lebat Disertai Petir!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Minggu, 21 Juni 2026.

Masyarakat di sejumlah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir pada siang hingga malam hari.

Pada pagi hari, cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Menjelang siang, hujan ringan secara lokal berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, serta Kabupaten Majalengka.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Kuningan.

Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan.