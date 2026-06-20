KULTURA Sunda Ngariung Ajak Masyarakat Menjelajahi Budaya Sunda di Kebun Raya Bogor

jabar.jpnn.com, BOGOR - Di tengah meningkatnya kebutuhan ruang edukasi budaya yang relevan bagi generasi muda, PT Mitra Natura Raya selaku pengelola Kebun Raya Bogor menghadirkan KULTURA: Sunda Ngariung.

KULTURA adalah sebuah program eduwisata budaya yang menggabungkan seni pertunjukan, pameran budaya, workshop interaktif, kuliner tradisional, serta aktivitas edukatif dalam satu pengalaman yang terbuka bagi masyarakat yang mengedukasi tentang budaya Sunda di Kebun Raya Bogor.

Program ini berlangsung, setiap hari mulai 20 Juni hingga 12 Juli 2026 pukul 08.00–16.00 WIB di Area Kenari II, Kebun Raya Bogor.

KULTURA menjadi bagian dari upaya menghadirkan edukasi budaya ke ruang publik melalui pendekatan yang lebih interaktif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

KULTURA sendiri lahir dari pengembangan program Sunset di Kebun, yang selama ini dikenal sebagai ruang kreatif berbasis seni dan edukasi yang diperuntukan untuk anak muda.

Melihat pentingnya pelestarian budaya sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa, KULTURA kemudian dikembangkan menjadi sebuah intellectual property (IP) baru yang berfokus pada pelestarian budaya Nusantara melalui pendekatan eduwisata yang berkelanjutan.

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Mengusung tema “Sunda Ngariung”, KULTURA edisi perdana mengangkat filosofi hidup masyarakat Sunda, yaitu Silih Asih, Silih Asah, dan Silih Asuh.

Nilai-nilai tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai pengalaman budaya yang mengajak pengunjung untuk belajar, berinteraksi, dan merasakan langsung kekayaan budaya Pasundan di tengah lanskap alam Kebun Raya Bogor.