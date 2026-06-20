Wali Kota Depok Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok Supian Suri, mengajak pelaku usaha dan seluruh masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang saat ini sedang berlangsung.

Petugas sensus akan melakukan pendataan secara door to door ke rumah maupun tempat usaha.

"Saya mengajak pelaku usaha dan masyarakat untuk menerima petugas sensus serta memberikan data yang jujur dan lengkap," ucap Supian dikutip Sabtu (20/6/2026).

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Pendataan sensus berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang.

Ia mengatakan, partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang akurat sangat penting untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas.

Pasalnya, data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai program pembangunan yang lebih maju.

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Dia memastikan, bahwa seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Mari menjadi bagian dari terbentuknya data berkualitas untuk pembangunan Kota Depok yang lebih maju,” tuturnya.